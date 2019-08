Marvel’s Spidey and His Amazing Friends será la primera serie de Marvel para la audiencia de Disney Junior y se estrenará en 2021.

Joe D’Ambrosia, vicepresidente senior de Programación original y Gerente general de Disney Junior, comentó: “Estamos encantados de trabajar con Marvel en esta nueva serie que muestra las emocionantes aventuras de Spidey y sus amigos mientras vencen a los villanos y ayudan a otros en su comunidad. Esta es la serie perfecta para presentar a los preescolares, muestra los poderes de amistad de los superhéroes y cómo hacen para trabajar juntos y ayudar a los necesitados”.

Spidey and His Amazing Friends es una producción ejecutiva de Alan Fine (The Avengers), Joe Quesada (Avengers Assemble), Dan Buckley (Marvel’s Spider-Man), Cort Lane (Ultimate Spider- Man) y Eric Radomski (Avengers Assemble); los productores ejecutivos serán Marsha Griffin (Marvel’s Spider-Man), y el productor supervisor Harrison Wilcox (Marvel’s Guardians of the Galaxy). Alfred Gimeno (Marvel Rising) sirve como productor supervisor de animación, y Ashley Mendoza (PJ Masks) como editora de la historia.