Una &£$%^$ obra maestra que NADIE debe dejar de ver

10 . Ganó la Palma de Oro en Cannes y (casi) todos los premios

9 . Revivió e impulsó varias carreras

8 . El soundtrack

Parte del estilo de Tarantino es no usar música original o score y mezclar música olvidada o vintage que al pasar por sus manos se vuelve icónica. Esta película en particular está llena de esos momentos: desde clásicos de la música surf como Misirlou (Dick Dale), Surf Rider (The Lively Ones), el swing Never Can tell y covers como Girl You’ll Be a Woman Soon de Urge Overkill convirtieron al soundtrack de esta película en un clásico que llegó a vender más de 2 millones de copias tan solo en ese año.

Algunos expertos creen que Tarantino logró reimpulsar el género del Surf/Rock de manera internacional.