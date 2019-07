Una partida de ajedrez en la que los superhéroes pierden – The Rook

Después de la excelente Counterpart , Starz nos presenta su nueva producción original en la que mezcla misterio, drama y ciencia ficción. The Rook es la nueva propuesta estrenada el pasado 30 de Junio de manera internacional.

Esta serie es como una mezcla entre los X-Men y un show de espías y no es de extrañarnos ya que cuenta como productor a Stephen Garret, creador de la excelente The Night Manager. Para completar el cuadro cuenta con la dirección de Kari Skogland quien ha dirigido series como The Handsmaid’s Tale.

El mencionado equilibrio entre misterio y superpoderes es muy correcto, por lo que encontramos en el primer episodio una duda que se irá revelando a lo largo de los 8 episodios que dura la miniserie. En este sentido es una visión fresca del tema de los superhéroes ya que por su construcción no se enfoca en los efectos especiales sino en la elaboración de las piezas que forman la maquinaria de la intriga.