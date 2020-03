Una película con mucha acción, pero…

Este 6 de marzo llega a la pantalla de Netflix Spenser: Confidential, una película de acción protagonizada por Mark Wahlberg basada en la serie de los 80, Spenser: For Hire, que, a su vez, estaba basada en las novelas que escribieron Robert B. Parker y Ace Atkins. En el caso del film original del gigante del streaming, encuentra inspiración en Wonderland, escrita por Atkins.

En cada versión de la historia, Spenser es un ex policía y ex boxeador que usará sus talentos para convertirse en un investigador privado. Spenser: Confidential no es la excepción.