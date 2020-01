Una película de horror con un giro muy interesante, pero…

En 1961 Jack Clayton dirigió The Innocents, adaptación de la obra literaria de Henry James titulada The Turn of the Screw, publicada en 1898, adaptada para el cine con guión de Truman Capote. ¡De inmediato su oscura historia y con temas tabú como el estupro, el incesto y la brujería infantil la colocaron dentro del gusto de los cinéfilos del género! ¿Pero qué pasa con esta nueva reinterpretación del clásico gótico bajo el título de The Turning (Presencias del mal)?