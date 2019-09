Una película diseñada para entretener a los niños pero…

The Angry Birds Movie (2016) es quizá uno de los proyectos que, en los últimos años, ha atraído más escépticos desde su anuncio, no solo porque pareciera que este proyecto solo existió para reforzar la popularidad del juego homónimo, sino porque sus personajes resultaron tan insulsos como los juguetes de Michael Bay en la saga de Transformers o los héroes de acción que intentaron ser los G.I. Joe en la pantalla grande. No obstante, The Angry Birds Movie 2 mejora la calidad del contenido gracias a un guion que está consciente de la necesidad de diferenciarse del juego en la pantalla grande y aunque logra construir una cinta infantil con todos los requerimientos para que los niños la aprecien, queda muy por debajo de los estándares que otros estudios de animación han planteado en la actualidad.