Una película romántica que no olvidarás, pero…

Todos tenemos una película romántica favorita, incluso los que se jactan de ser los más insensibles y fríos. Hay cintas que nos agarran desprevenidos al no esperar mucho de su historia y guión a pesar que podamos ser indiferentes ante el amor. El terreno de las comedias románticas es complicado no solo en México, también en Francia. Esto se debe a lo difícil que es delinear personajes que sean interesantes y que causen empatía con el espectador, que no caigan en el patetismo o la comedia situacional tonta que no lleva a ningún lado. No obstante, si al guion se le agrega un toque muy discreto de ciencia ficción y se mezcla muy bien con un romance épico, complementado con un par de personajes entrañanables, nace algo como Mon Inconnue (Un amor a segunda vista).

Raphaël y Olivia son una joven pareja. Ella es una pianista que deja su carrera truncada por seguirlo a él, un escritor de best sellers de ciencia ficción. Después de una fuerte discusión debida a la falta de atención de parte de él para ella y de irse a la cama molestos el uno con el otro, Raphaël despierta en una realidad muy diferente a la suya: no tiene a Olivia a su lado en la cama, vive en un departamento de interés social, no es un escritor famoso y lo más grave por supuesto es que la que era su esposa antes ahora no lo conoce y es una pianista famosa, casi inalcanzable.

Podríamos decir que este elemento de realidades alternas ya lo hemos visto mil y un veces en otras películas y no tendríamos cómo rebatir ese argumento en contra porque se ha desgastado mucho en las cintas románticas. No obstante, Hugo Gélin tiene dos aciertos relevantes e importantes: Josephine Japy y François Civil. Sus protagonistas cuentan con un carisma tremendo, lucen muy bien juntos en pantalla, pero lo que realmente le da contundencia a toda esta química entre ellos dos es que son pareja en la vida real. Por eso es que este par de actores transmiten tanto al estar juntos pero también al estar separados; hay una tensión sexual tremenda que contagia al espectador y lo hace sentir emocionado por lo que está pasando en la historia. François Civil como Raphaël logra ser odioso, pero no lo odias del todo, porque sabes que no es así por naturaleza y el mismo personaje se encarga que después ya tengas una empatía por él al buscar acercarse a la que en la otra realidad era su esposa. Josephine Japy como Olivia se ve espectacular y hay momentos con ella que son tan emotivos y nostálgicos que dejan una lágrima en el ojo; y es sin duda el talento de esta joven actriz lo que hace que la historia se sienta emotiva todo el tiempo, pero sin empalagar.

Todo lo anterior es gracias a un estupendo guión que establece desde su inicio una historia de amor muy al estilo Up de Pixar que nos hace querer a los personajes juntos al estar separados por este mal funcionamiento del tiempo y el espacio. El relato también resalta en el juego de las épocas, pasado y presente, está muy bien manejados al ser bien establecido dentro de la historia. Por supuesto, esto causa ansiedad en el espectador por querer que Raphaël regrese a la realidad de la que vino.

Pero…

La historia no sale del todo victoriosa a pesar de los elogios que le dedicamos a la cinta párrafos arriba. Y es que tiene una historia que no es del todo original; esto incluye algunos clichés que no puede evitar. Por otro lado, y de manera tanto positiva como negativa, hay que hablar de la inclusión de Benjamin Lavernhe, quien interpreta a Félix, el mejor amigo de Raphaël, quien carga con todo lo cómico y le deja todo el drama a la pareja. Al momento de la interacción con su amigo hace que este se sienta relajado y por supuesto olvidas todas las situaciones inverosímiles porque son llevadas con mucha gracia por este personaje que brilla por sí solo. O sea, es bueno por su gran actuación y es malo por el foco que se hace en él en muchos momentos, perdiendo así un poco el protagonismo de los principales.

En resumen

Mon Inconnue (Un amor a segunda vista) es una comedia romántica que tiene todos los ingredientes de su género pero no falla al establecer la química y el amor entre sus personajes, lo cual es un gran acierto porque, aunque la historia establezca algo fuera de la realidad, el romance entre la pareja y los conflictos reales de un matrimonio aterrizan todo el planteamiento y logran una rara combinación que pocas veces se ve en el subgénero. Recomendable.