Una plegaria para Mad Sweeney: que vuelva – American Gods

La guerra de American Gods empieza a cobrarse sus víctimas. Y, lamentablemente, los primeros caídos son personajes entrañables.

Primero, perdimos a Zorya Vechernyaya en manos de un ataque de Mr. World. Luego, Laura Moon se llevó al doble agente Argus, ayudada por Tech Boy. Más adelante, Tech Boy pagó cara su traición: Mr. World lo condenó y todavía no tenemos noticias de él. En el último episodio, The Treasure Of The Sun, quien sufre las consecuencias de esta guerra es uno de los personajes más queridos por los fans: Mad Sweeney.