Una posesión demoníaca que promete atormentarte en pesadillas, pero…

Desde el surgimiento de una de las películas de terror más emblemáticas en la historia, The Exorcist ( 1973 ), el planteamiento de las posesiones demoníacas se vio exponencialmente visibilizado, y aunque los exorcismos son prácticas que han estado presentes desde el surgimiento de la fe y la religión, el hecho de ser tratadas y reflejadas dentro de la pantalla grande, generó conflictos existenciales de creencia y le valió el sello inmediato para crear un nicho selecto sobre películas y series de televisión que tienen como principal fuente la ejecución determinada de un ritual santo para expulsar a los males ancestrales dentro de los seres humanos. De ahí que a lo largo de las décadas hayamos tenido producciones icónicas como Estigma ( 1999 ), El exorcismo de Emily Rose ( 2005 ), Alucarda ( 1978 ), Evil Dead ( 1981 ), Possession ( 1981 ), entre otras. Y precisamente porque estamos ante un tema que nunca pasa de moda, el director Pearry Reginald Teo escribe y dirige The Assent ( El ascenso del diablo ), una bien elaborada cinta que promete asustar hasta a la persona más escéptica.

Pero…

El hecho que The Assent toma un camino más psicológico sobre los personajes que la mayoría de este tipo de producciones no le permite convertirse en algo totalmente único, y el que no renueve o trate de implementar situaciones o factores diferentes a la fórmula típica de los exorcismos hace que su buena ejecución no logre sobresalir como se esperaría, pues caemos en los rutinarios elementos que la vuelven una más del montón. Por momentos la cinta decae, pues pierde el ritmo con el que inicia y genera una perdida de atención que vuelve para el tercer acto, crea un daño irreversible en cuanto al interés y veracidad. Simplemente no logra conectar de la manera en la que su director anhelaría.