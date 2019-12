Una premisa interesante, una clásica historia de casa embrujada en altamar, pero…

La clásica historia de terror de casas embrujadas se retoma en Mary ( La Posesión de Mary ), pero en este caso no es una casa sino un yate lo que está embrujado.

La premisa esencial de este film nos plantea una situación extrema de la que no se puede escapar: si algo paranormal ataca en altamar no hay lugar a donde huir y esto queda muy bien representado en la cinematografía del film, realizada por el director Michael Goi , un veterano de la lente que en ocasiones logra transmitirnos esa claustrofobia que se siente en medio del mar. La película logra crear varios e interesantes “jump scares” de manera efectiva gracias a la larga experiencia de Goi .

La historia está escrita por Anthony Jaswinski que es el mismo escritor de The Shallows ( Miedo Profundo ). Si bien recibió buenas críticas por esa historia, en esta ocasión no sale bien librado.

Pero…

El problema principal de esta cinta viene en la historia: el escenario planteado anteriormente es desaprovechado en diálogos mediocres, situaciones sin sentido y en una historia muy predecible. A su vez, si bien los momentos de miedo son muy buenos, estos no salvan el film de hundirse en un final tan obvio y sin sentido.

Aunque cuenta con la gran figura del gran Gary Oldman, cuya actuación es decente, por si solo no logra sacar adelante el film, sobre todo porque la actuación de su contraparte femenino (Mortimer) es un tanto mediocre. Podríamos decir que Oldman está sufriendo “La Maldición del Oscar” ya que después de ganarlo no ha logrado concretar otra actuación como la que logró en “The Darkest Hour“.