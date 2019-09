Una producción mexicana cuya técnica es grandiosa, pero…

El director Alejandro Springall (No eres tú, soy yo) trató de hacer algo que parece imposible en pleno 2019: una película comercial mexicana que no es comedia o terror. Aunque su iniciativa es digna de aplaudirse por muchas razones, en especial por el aspecto técnico, Sonora resulta un filme que narrativamente está saturado de ideas y personajes y que, en consecuencia, nunca termina por desarrollarlos propiamente. No obstante, Sonora también es una cinta que definitivamente debe verse en cines y que ofrece una producción de mayor nivel que la mayoría de las producciones mexicanas que han llegado a las salas de cine durante el 2019.