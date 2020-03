Una secuela está en desarrollo

Hobbs & Shaw fue claramente diseñada como una prueba para ver si los spin-offs de Fast and Furious funcionaban y, como le fue muy bien, habrá más películas.

El escritor de la cinta, Chris Morgan confirmó previamente que el plan es traer de vuelta al misterioso villano y director de la oscura organización Eteon, en el futuro, pero no ha habido mucha discusión sobre qué esperar de Hobbs & Shaw 2 más allá de eso. No obstante, The Rock se ha tomado un tiempo para proporcionar una actualización sobre la secuela.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en vivo de Instagram, el actor confirmó: “Estamos desarrollando ahora la próxima película de Hobbs & Shaw, y estoy bastante entusiasmado con eso. Debemos solucionar la parte creativa y elegir la dirección por la que queremos ir”.

La película de 2019 terminó con el personaje de Ryan Reynolds informándole a Hobbs que había un nuevo virus (no, no era el coronavirus), así que nos imaginamos que la secuela seguirá ese hilo.