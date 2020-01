Una secuela hilarante hasta el fuego, pero…

Ya son 25 años desde que Michael Bay dirigió Bad Boys en 1995. Martín Lawrence engordó y dejó de hacer películas cómicas y Will Smith ha hecho una decena de pésimas películas. Sin embargo Bad Boys for Life (Bad Boys: Para Siempre), que no incluye a su director original en la dirección, es sorpresivamente divertida, interesante y al mismo tiempo nostálgica.

Mike (Will Smith) y Marcus (Martin Lawrence) han envejecido un poco más: Marcus es abuelo y Mike sigue sin ser un hombre estable. Y aunque son mejores amigos desde siempre, uno de ellos tiene un pasado que viene a cobrar factura y va a ocasionar graves repercusiones, porque no hay secretos que se guarden para siempre… Poco se esperaba de esta tercera parte, pero se pensó: ya no está Bay en la dirección, ¡puede que funcione! Y lo hizo. La química que tienen este par no envejece, sigue funcionando como si fuera la primera vez, pero también hay una nostalgia con cada uno de los personajes y su contexto actual que de alguna manera se vincula con el pasado que todos conocemos.

Una de las cosas más brillantes que tiene esta nueva entrega es lo inesperado de su guión, de su historia, y todo radica desde el factor sorpresa y desde una premisa que básica para enganchar al espectador: “jode a tu protagonista tanto como puedas”. Esto funciona a la perfección porque estamos encariñados con estos personajes desde hace más de dos décadas, y cualquier cosa que les pase o bien secreto que no sepamos y que no se vio en sus pasadas entregas, termina por impresionar, pero también para funcionar como giros argumentales. Y podemos pensar que una película de acción con tintes de comedia no puede ofrecer giros de tuerca interesantes, pero nos equivocamos. Lo dijimos líneas arriba: somos mejores amigos de estos policías desde hace mucho, suponemos que lo sabemos todo de ellos, ¡somos Bad Boys, y para siempre!, pero no. Y es aquí donde el argumento sorprende y juega con las suposiciones que tenemos de los personajes, que ya no nos pueden ofrecer nada más que chistes huecos y tontos entre ellos, en lo que pueden y no hacer por la edad.

Las escenas de acción están bien hechas, impecables diría yo. Posiblemente este aspecto se mantiene intacto, porque hasta la interacción entre Will y Martin ha mejorado: se nota la gran amistad que hay fuera del set, ese ingrediente que solo lo da el tiempo y la experiencia, que obviamente se nota en pantalla y que, al mismo tiempo, termina por cautivar al espectador con una interpretación honesta. Los chistes no son tontos, de verdad son bastante inteligentes, armados, y se van calentando a fuego lento hasta que uno de ellos lo remata y el espectador termina por hilar lo que te han estado diciendo durante un rato que encuentra su final en una broma bien elaborada. Aquí todo el crédito se lo lleva el carisma que sigue manteniendo Martin Lawrence al seguir chistoso como siempre, con un estilo ya no juvenil pero que es fresco. ¡Es grandioso!

A resaltar también las incursiones de actores nacionales. Una ya no es sorpresa porque todos sabemos que Kate del Castillo tiene un personaje preponderante y crucial en esta entrega, pero la que realmente sorprende es la de Paola Núñez, otra actriz mexicana que en verdad dará que hablar por su talento, belleza y la forma en que se integra, con respeto pero con estilo, a una franquicia que carga con mucho cariño de nosotros.

Pero….

A pesar que esta tercera parte sorprende de tal manera que pudiera no tener nada en contra, hay detalles dentro de Bad Boys: Para Siempre que desagradan. Uno de ellos es que algo indica que tendremos más películas con ellos; no se sabe si con todos los personajes, sin embargo insinuaron una continuación. Ok, es una saga a la cual muchos le tenemos cariño pero que también debe de parar para que no se caiga en lo ridículo y fársico.

Otra cosa que no convence es la actuación de Kate del Castillo, forzada, sin sentido. Pudo haber no estado y no pasaba nada, y si bien su influencia es determinante en la historia, podría haber sido un personaje tan solo mencionado. Aún así su personaje es bien resuelto por los escritores y el director.

En resumen…

A pesar de lo los puntos flojos, Bad Boys: Para Siempre es una divertida secuela de la nostálgica entrega noventera con muy buenos chistes, impresionante química entre Will y Martin y excelentes escenas de acción. Todo esto sin dejar de lado lo inesperado de su historia y buenos giros argumentales que hacen de esta cinta algo destacable dentro de su lugar en estas tres partes.