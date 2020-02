Una segunda parte digna para los seguidores, pero…

El amor, ese sentimiento del que nadie quiere escapar. Y admitámoslo: los chickflick son el placer culposo de la mayoría de las personas. Si esta afirmación no fuera correcta, ¿por qué hay tantas películas de este género? No importa si lo amas u odias siempre hay que estar a la vanguardia de las nuevas películas.

Por eso hoy hablaremos del nuevo film de Netflix, To all the boys P.S. I Still Love You (A todos los Chicos P.D. Todavía Te Quiero), la continuación del éxito de To All the Boys I’ve Loved Before (A todos los chicos de los que me enamoré) de 2018.