Una segunda temporada que mantuvo su nivel de excelencia – Killing Eve

En la primera temporada mucho se habló de la actriz Sandra Oh en el papel de Eve y se olvidó de hablar de su contraparte, Jodie Comer : porque sí, absolutamente el personaje Villanelle se roba todo el show y, por ende, nuestras palmas.

Es verdad que todos los seriéfilos sufrimos mucho cuando se avecina la segunda temporada de una serie que nos ha encantado por el miedo a que no esté a la altura. Con Killing Eve el riesgo era doble, porque se trata de una de las series de 2018 más aclamadas por la crítica. Para satisfacción de todos, los nuevos ocho episodios aumentaron la calidad, entregándonos una temporada emocionante, y vibrante, con actuaciones inolvidables.

No podemos negar que toda esta dinámica nos recuerda a la relación que Will y Hannibal tenían en Hannibal , la espectacular serie creada por Bryan Fuller y que tristemente NBC canceló tras tres temporadas. Eve y Villanelle son iguales y su relación les hace daño.

Esta segunda temporada explora a fondo la relación entre Eve y Villanelle , una relación obsesiva y nociva, pero que es imposible no dejar atraparse por ella. Ambos personajes, estando juntos, derrochan una sensualidad increíble y se complementan perfectamente, lo que los convierte en la mancuerna perfecta a la hora de atrapar a otros psicópatas.

Por otro lado, la serie nos muestra cómo el mundo no se divide precisamente en buenos y malos pues Eve, quien cree trabajar para los primeros, se da cuenta que había sido manipulada y usada debido a su relación con Villanelle, algo que ella no está dispuesta a tolerar. Por ese motivo, Eve se va del lado de Villanelle hasta que aprende por las malas que esta asesina tampoco es honesta y también la había manejado para sacar lo peor de ella, y aunque la orilla a hacer algo que deseaba, matar a alguien, no le gustó que fuera obligada.

Esta temporada termina de nuevo con un gran cliffhanger: Villanelle no está dispuesta a perder a Eve, piensa que ella es su propiedad, y le dispara dejándola en el suelo.

:O