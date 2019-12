Una segunda temporada que nos vuelve a estrujar el corazón – Final Space

Toparme con Final Space fue cosa del destino. Bueno, Netflix me la recomendó (tal vez por haber visto Rick And Morty), pero ni por un segundo se me cruzó por la cabeza que esta serie de animación me haría encariñarme tanto con los personajes y llorar cuando ellos la pasaban mal. Así que por supuesto ansiaba que la plataforma subiera la segunda temporada, y debo decir que no me decepcionó.

La nueva temporada retomó los elementos que hicieron que yo, y muchos de ustedes, la amarán desde el principio (los momentos cómicos y de suma tristeza), y agregó otros que enriquecieron la trama (nuevos personajes y más detalles del género de ciencia ficción).