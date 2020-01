Tras el rotundo éxito de You al estrenarse por Netflix en Diciembre de 2018 y generarse una gran polémica a su alrededor por los temas que trata, por fin ha debutado la esperada segunda temporada, ahora totalmente a cargo de la plataforma roja, y en este artículo hacemos un análisis minucioso de la cuestión.

La segunda entrega comienza con Joe Goldberg ( Penn Badgley ) mudándose a Los Ángeles después de ser enfrentado por Candace Stone , su ex a la que creía muerta. Allí, Joe consigue una nueva identidad y trata de convencernos, y convencerse a sí mismo, de que ha cambiado. Sin embargo, unos minutos después, vuelve a sus mismas andadas y acecha a una nueva chica en su búsqueda por un romance ideal.

Eso sí, hay un punto muy negativo en la temporada: su estructura. Al usar la misma fórmula que la temporada pasada, la serie de torna un tanto repetitiva: Joe conoce a una nueva mujer, la acosa, hace que se enamore de él, se hacen novios, terminan, tienen relaciones con otros, y vuelven.

En cuanto a nivel de actuación, Penn Badgley sigue cautivándonos con su interpretación estoica de Joe mientras que Victoria Pedretti nos sorprende como Love, papel que nos recuerda mucho a su personaje en The Haunting Of The Hill House, por lo que le viene como anillo al dedo.