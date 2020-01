Una serie documental tan vacía como llena – Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía

The Irishman, la que para muchos críticos (me incluyo) fue la mejor película de 2019, no es solamente una historia de la mafia y/o gángsters, tampoco es una simple biografía de Frank Sheeran, un hampón a los servicios de la mafia italoestadounidense: en el fondo, y por más que Martin Scorsese nos engañe con su hermosa edición y perfecto timing, The Irishman es la resolución hecha y derecha de un misterio / caso que perturbó a los Estados Unidos durante años, décadas y podríamos aventurar Siglos, la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa.

Scorsese da un punto final a un rompecabezas imposible y, queriendo o no, deja en la retina del espectador un sabor muy dulce: al fin un caso global como el de Hoffa, y otros que son sus hijos como la llegada de los no muy santos Kennedy a los más altos escalafones de la política estadounidense y la invasión a Bahía de Cochinos, parecen develarse. Sí, repito y enmarco entre comillas, “parecen”: el gran director y su grupo de producción se ponen en el lugar de jueces y abogados y cierran un tema que, aunque tal vez muchos no lo sepan, sigue abierto porque no hay pruebas fidedignas de lo relatado por Frank Sheeran en el libro en el cual se basa la cinta. Pero parece que todo está en orden finalmente.

Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía es exactamente todo lo contrario: no dice nada sobre las líneas pero sí comunica mucho por debajo.