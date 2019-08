Una temporada delirante que nos deja con ganas de más – What We Do in the Shadows

Debo confesarlo: cuando supe que iba a hacerse una serie basada en el film What We Do In The Shadows, temí lo peor. La película de Taika Waititi y Jemaine Clement es perfecta, ¿cómo podían hacer algo igual o mejor? Y sin embargo, 10 episodios después, debo reconocerlo: la serie de FX es una de las joyas que han brillado en esta primera mitad del 2019.

Con nuevos personajes pero la misma estética de mockumentary, What We Do In The Shadows, la serie, claro, logró una temporada delirante, con miles de guiños para los amantes del género del terror y, en especial, de los vampiros, y, como si esto fuera poco, nos promete más con la confirmación de su segunda temporada.