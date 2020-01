Una tercera parte que nos queda a deber… ¡y mucho! – Chilling Adventures of Sabrina

Soy fan de Sabrina desde el show de los 90 y, por supuesto, me enamoré de Chilling Adventures Of Sabrina desde su primer episodio en Netflix , pero tengo que decir que esta tercera parte, la cual había esperado con mucha emoción durante 9 largos meses ha sido una gran decepción… a comparación de las 2 fascinantes partes previas.

¡Y ni hablar del triángulo amoroso entre Sabrina , Nick y Harvey ! Fue un drama innecesario y además cliché si tenemos en cuenta que Harvey y Sabrina ya habían terminado su relación desde la primera parte de la serie porque él no la aceptaba por completo. Además, no tienen nada de química entre ellos. ¡Dejen morir esa ship en paz! Por otro lado, la pareja de Sabrina y Nick ( Nabrina ) fue destruida en un abrir y cerrar de ojos a pesar del potencial que el dúo demostró tener en la segunda parte de la serie y que los fans los amaban juntos.

Otro elemento negativo de la tercera parte son los momentos musicales. No me lo tomen a mal, me gustan los números musicales en Riverdale, su serie hermana de la cadena The CW, pero en Sabrina sobran, no aportan nada nuevo o relevante a la trama, solo la entorpecen. ¿Cuál era el punto de que Sabrina, precisamente, interrumpiera siempre los ensayos de la banda de Harvey, Theo y Roz o que todos cantaran de repente? ¡Ninguno! ¡Son un mal adorno! Uno o dos números musicales durante toda la temporada hubieran estado bien, pero no en cada uno de los episodios.

El final fue inesperado, sí, pero con un elemento demasiado gastado en el mundo cinematográfico y televisivo actual, donde los viajes en el tiempo, los universos alternos y toda la parafernalia que implican, son el pan de cada día (Avengers: Endgame, DARK, por citar algunos ejemplos). Además, aunque se explica cómo fue posible ese viaje al pasado (gracias al huevo del lago Ness), dejan muchas dudas y vacíos en la trama que necesariamente deben responderse y rellenarse en la siguiente entrega para no caer en el “comodín” de utilizar “el viaje en el tiempo” solamente para arreglar de último minuto un problema que, en el guion y la trama, ya no tenía solución.