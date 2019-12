Una tercera temporada EXCELENTE – The Marvelous Mrs. Maisel

La tercera temporada de The Marvelous Mrs Maisel , la exitosa serie de Amazon Prime Video , se estrenó el viernes pasado y TENEMOS que hablar de ella.

1 . Fuera del tour

Dejarla afuera del tour de Shy fue muy doloroso porque ella y Susie habían trabajado mucho para conseguirlo, pero donde se come no se c***.

Parece que solamente por las malas va a entenderlo.