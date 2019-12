Una tercera temporada que encanta de principio a fin – The Dragon Prince

La tercera temporada de The Dragon Prince arribó a Netflix hace unas semanas y debo decir que me ha dejado sin palabras y con los ojos llenos de lágrimas de felicidad (algo que rara vez me ocurre con una serie de animación), gracias a su sublime historia. Creo firmemente que The Dragon Prince ha logrado superarse a sí misma con sus nuevos episodios. No solo fue más épica y emocional, sino que también ha entregado unos giros sorprendentes que dan pie para expandir más este mundo en futuras temporadas.