Una tierna y divertida reversión de Cyrano de Bergerac que los conquistará, pero…

Old Boys o Uno de los nuestros es la última cinta que llega a nuestro territorio gracias al ciclo TNT Original y se estrena hoy 16 de Marzo , y por eso te hablaremos de ella.

Winchester solo tiene su buen aspecto y su capacidad atlética y no es nada bueno en las habilidades mentales ni en la creatividad, por lo que recurre a Amberson para que le escriba cartas y le ayude a conquistar a Agnes. Así, Amberson se gana el corazón de Agnes y hace que se forme una idea equivocada de Winchester . ¿Se atreverá Amberson a revelar su amor a Agnes y tal vez perderla para siempre?

En este contexto conocemos a Amberson ( Alex Lawther ) quien al no ser popular ni atlético como sus compañeros siempre es relegado de las competencias deportivas. Es más bien un ratón de biblioteca que sobrevive gracias a la beca que ha obtenido. Su torpeza en las competencias le acarrea el asedio de sus profesores que lo obligan a hacer más actividades físicas como castigo por sus pifias, como traer agua del pozo cada mañana. En una de esas vueltas, por casualidad conoce a Agnes ( Pauline Etienne ) de quien queda flechado al instante. Sin embargo, pronto él se dará cuenta que ella es hija de Babinot ( Dénis Ménochet ), el profesor de francés de la escuela, y que además ella ha puesto sus ojos en uno de los estudiantes más carismáticos y populares de la escuela: el encantador Winchester ( Jonah Hauer-King ).

La cinta es una adaptación más de la historia de Cyrano de Bergerac , que sobresale por el toque que obtiene al ser ubicada en la década de 1980 en las hermosas instalaciones de un ex-castillo inglés. Las locaciones, la fotografía y las situaciones que ocurren dentro de la escuela la acercan a otras cintas como Billy Eliot y About a Boy .

Pero…

No podemos negar que la historia no es nueva. La historia de Cyrano de Bergerac es muy conocida y recurrente entre las comedias románticas de hoy en día. Además, en esta cinta algunos de los personajes podrán parecer demasiado estereotipados. Sin embargo, eso no le resta diversión ni drama. A su vez, el planteamiento general al ubicarla en ese internado varonil y esa vibra independiente hacen que la cinta funcione y sea entretenida hasta el fin.