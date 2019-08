Una tragedia que se vuelve maravillosa, como la vida misma

Recientemente Amazon Prime Video sumó a su lista de películas uno de los largometrajes que más ganas tenía de ver en el cine el año pasado: Life Itself (2018).

Esta película me llamaba mucho la atención por varias razones: el escritor y director es Dan Fogelman, quien dio vida a This is Us, desgarradora serie que cuenta la vida de tres hermanos que comparten cumpleaños viviendo bajo la sombra de sus miedos, traumas y vivencias.

Otra razón por la cual me llamaba mucho ver esta película es por la gran transformación que ha tenido la protagonista Olivia Wilde. La conocí como personaje secundario en The OC y gracias a ello consiguió elevarse como espuma -incluso más que los protagonistas de la misma- con apariciones en una serie de culto como Dr. House y en películas como Tron: Legacy (2010). En los últimos años ha incursionado detrás de cámaras con un video para Red Hot Chili Peppers y en Booksmart (2019), película que está por estrenarse en México y que ha recibido excelente calificación por los críticos.

También me sentía sumamente atraída por la película porque AMO que las historias de los personajes se unan entre sí, porque siento que así es la vida. Soy de la opinión que conocemos a alguien por alguna razón en especial; tal vez ese motivo eventualmente nos llegue, tal vez no, pero estoy completamente segura que todo en este derrotero tiene una razón de ser, y por ello, cada una de nuestras acciones tiene una reacción.