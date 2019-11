Una trama actual repite uno de los momentos más flojos de la serie y nos da bronca – The Walking Dead

En las últimas dos entregas una nueva (no tan nueva, ya verán) trama ha estado haciéndose fuerte. No, no hablamos de la fuga de Negan, tampoco del cáncer de Ezekiel, la libertad de Carol, la demencia de Siddiq u otras cosas: nos referimos al brote de enfermos en Alexandria. Esto se introdujo casualmente en What It Always Is, el episodio de la semana pasada, cuando una línea de diálogo no muy importante reveló que Rosita había contraído una enfermedad X. A esto agreguémosle que Alpha y los suyos atacan a través de consignas muy casuales, y una nos interesa: la de contaminar el agua para que los de Alexandria se enfermen. Nadie entró en pánico y no se dijo mucho más sobre la situación y los espectadores probablemente esperaban que la historia no se desarrollara en un arco completo.

Pero todo surgió. En Alexandria cada vez son más los que sufren. El episodio de esta semana mostró a una Rosita aún enferma, cada vez más pálida, y la enfermería de la comunidad llena de pacientes enfermos. La cantidad de tiempo dedicado al desarrollo de esta historia sugiere que el brote se convertirá en una característica destacada en los próximos episodios de The Walking Dead y la entrega de esta semana termina con Dante y Siddiq llegando a su límite a medida que su mini hospital se llena.