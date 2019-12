Una voz de denuncia se alza contra la Iglesia Católica, pero…

Basándose en sucesos reales, Ozon utiliza la ficción para contarnos las historias de 3 hombres víctimas de abuso por parte del padre Bernard Preynat. A través de sus historias, nos permite conocer las secuelas psicológicas, emocionales y físicas que el abuso sexual deja en las vidas de las víctimas. El primero es Alexandre (Melvil Poupaud), quien a pesar de tener una familia y un trabajo estable, no deja de ser atormentado por los recuerdos que le dejaron los abusos de Prynat cuando era niño y asistía con su grupo de Scouts al campamento de verano en St. Luc. Ahora, al enterarse que el Padre Preynat sigue trabajando con niños, decide denunciarlo a las autoridades eclesiásticas. A través de una serie de correos electrónicos, se pone en contacto con algunos dirigentes de la Iglesia Católica y logra tener un encuentro con el padre Preynat para que pida perdón por sus actos, pero la arrogancia que Preynat demuestra en su encuentro, lejos de cerrar la herida, la abre más. Además, no hay repercusiones y él sigue trabajando como si nada en su parroquia. Así, Alexandre decide entablar una demanda judicial contra el padre y buscar a más víctimas de los abusos que le permitan fortalecer su caso. De esta forma, logra contactar a François (Denis Ménochet) y Emmanuel (Swann Arlaud), quienes también fueron abusados de niños y ahora, casi 30 años más tarde, por fin deciden sacar esos temas a la luz. Al ver que su denuncia no está teniendo el efecto esperado, deciden crear una ONG con el fin de recibir denuncias anónimas contra el padre Preynat y así logran convertirse en noticia, presionando también al gobierno para la condena de los involucrados.