Unas poderosas y bellas mujercitas que nos muestran el significado de la vida, pero…

Tal vez cuando Louisa May Alcott escribió su afamado texto Little Women ( Mujercitas ) jamas imaginó el éxito y las repercusiones que tendría a través de la historia, pues desde que fue concebido en 1868 ha trascendido las barreras del tiempo y el espacio, con distintas adaptaciones a lo largo de los años en películas, obras de teatro, series, novelas cortas y demás: es una historia atemporal que puede ser descubierta y admirada por chicos y grandes. La vida, los sueños, la familia, el amor, la independencia, sentimientos y valores adornan e imperan dentro de una obra que encuentra en Hollywood , hoy en día, a una de las directoras más comprometidas y poderosas en cuanto al estandarte del empoderamiento de la mujer se refiere: Greta Gerwig , es una persona talentosa, respetuosa, audaz y dispuesta a dar vida y alegoría a la historia de esta fascinante escritora, la dota de belleza y fortaleza.

La historia de Little Women , nos lleva a conocer a Amy , Jo , Beth y Meg , cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil . Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares. La cinta es protagonizada por Saoirse Ronan , Timothée Chalamet , Emma Watson , Florence Pugh , Eliza Scanlen , Laura Dern , Meryl Streep , James Norton y Bob Odenkirk .

Por si no fuera suficiente, Greta encuentra un fabuloso complemento con su reparto magnético y comprometido hasta la médula. Cada uno de los elementos que componen esta historia de Louisa May Alcott tiene vibrantes emociones y complejidades. Es obligatorio hacer la mención especial para el torbellino que representan en pantalla Saoirse Ronan y Florence Pugh , quienes se roban por completo los reflectores, cada una con su propio estilo y determinación, pero le brindan al espectador el disfrute y regocijo para compenetrar en la mente revolucionaria, impaciente, explosiva y cautivadora de Jo , o en el desvarío por las artes, la pintura, la elegancia, la convicción y el temple que representa la menor de las hermanas, Amy .

El soundtrack compuesto por Alexandre Desplat, un genio recurrente dentro de las grandes producciones y sobre todo de las temporadas de premiaciones, es un deleite para la audiencia. Parecería que es imposible encontrar la manera de embelesar a través del sonido hoy en día, con la inmensidad de producciones y creaciones en todo tipo de ámbito, pero el francés se reinventa en cada ocasión y logra crear el hilo necesario para impactar y enamorar con su particular estilo nostálgico y épico, uno que ya le valió ganar el Oscar por la cinta The Shape of Water, de Guillermo del Toro.

Como suele ser costumbre dentro de este tipo de historias de época, lo visual y colorido de la fotografía mantiene un peso abrumador para el desarrollo adecuado de su metraje, de ahí que lo ejecutado por Yorick Le Saux adquiera el reconocimiento que se merece, mezclando de manera gratificante los hermosos paisajes abiertos del pequeño poblado en el que habitan las jóvenes March.