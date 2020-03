Universal está desarrollando una nueva película de DRACULA

Tras el éxito que está cosechando The Invisible Man en la taquilla alrededor del mundo sumado a las buenas críticas de la historia, Universal Pictures ya está desarrollando un nuevo proyecto con uno de sus clásicos monstruos: DRACULA.

El proyecto aún se encuentra en una etapa muy temprana, pero todo indica que la historia sufrirá un giro para adaptarla a los tiempos actuales. Hasta el momento ni Blumhouse Productions, ni Universal Pictures han hecho oficial esta noticia salida de las fuentes de THR.

De hecho este proyecto no se ha concretado entre las dos compañías, por lo que la historia de Dracula podría llevarse a otro estudio debido a que ya no hay derechos sobre la historia, pero teniendo en cuenta la relación laboral que han tenido, es claro que Universal no querrá que esto pase.

Con esta noticia, Universal Pictures sigue llevando sus clásicos monstruos de nuevo a la pantalla, pero esta vez de forma individual y no como se había planteado hace un par de años con el Dark Universe, proyecto que no se logró por el fracaso de The Mummy (Alex Kurtzman, 2017).