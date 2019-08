Universal Studios anuncia Halloween Marathon of Mayhem

Además de la reciente sorpresa de Ghostbustes sumándose a las famosas Halloween Horror Nights de los parques temáticos de Universal Studios, las atracciones de este año incluirán espantos de Us de Jordan Peele y House of 1,000 Corpses de Rob Zombie.

Y, ¿qué creen? ¡Eso no es todo! Universal acaba de anunciar algo más.

Se trata un espectáculo de fuentes inteligentes llamado Halloween Marathon of Mayhem, el cual se llevará a cabo en la laguna de Universal Studios Florida, combinando monstruos y héroes de franquicias como Killer Klowns from Outher Space, Stranger Things, Ghostbusters, Frankenstein, The Creature from the Black Lagoon y Drácula.

El espectáculo será generado mediante 100 fuentes con efectos visuales de vanguardia, música electrónica, láseres y más.

Este es el banner promocional de Halloween Marathon of Mayhem: