Universal TV presenta el estreno para Latinoamérica – Magnum P.I.

El investigador privado Thomas Magnum vuelve a la pantalla televisiva después de más de 20 años con una nueva versión de Magnum P.I. la cual es protagonizada por Jay Hernandez que estrena esta noche del miércoles 15 de enero a las 21 hrs (MX/AR/CH/COL) y 22 hrs (VZLA) por Universal TV.

Este reboot toma como base la famosa serie de los 80s dándole un visión más fresca al drama policiaco que conquistó al público mundial a través de la figura de Tom Selleck. Ahora en esta versión, veremos a Hernandez como un ex-SEAL condecorado que, tras regresar desde Afganistán a su casa en Hawaii, usará sus habilidades aprendidas en el Ejército para hacerse investigador privado, manteniendo los detalles que supieron marcar una época en la serie original: sus gafas de sol estilo aviador y una Ferrari vintage.

El primer episodio “I Saw the Sun Rise” fue dirigido por Justin Lin (Fast & Furious 6, Star Trek Beyond), quien además funge como productor ejecutivo.