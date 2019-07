Uno de estos villanos debería aparecer en la secuela del Hechicero Supremo

Marvel presentó su nueva fase hace solo un par de días y vimos que muchos de los Avengers que antes estaban detrás de Iron Man y el Capitán América ahora deberán tomar el mando. Y uno de ellos es el Doctor Strange.

El debut en la pantalla grande de Strange en 2016 fue recibido con elogios por su cinematografía alucinante. Sin embargo, hubo un aspecto de la película que no fue tan bueno y es que no tuvimos un villano espectacular. Si bien Chiwetel Ejiofor y Mads Mikkelsen hicieron lo mejor que pudieron con el material que tenían, nada pudo ocultar el hecho de que Baron Mordo y Kaecilius son solo un par de villanos de segundo o tercer orden.

Con eso en mente, nos preguntamos exactamente a quién se enfrentará el Hechicero Supremo en Doctor Strange in the Universe of Madness.