Uno de los Fab 5 participará de Dancing With the Stars – Queer Eye

Uno de los realitys más famosos del mundo se está preparando para su nueva temporada y tiene algunos nombres interesantes para presentar.

Dancing With the Stars anunció la incorporación de Karamo Brown, ni más ni menos. Además, también participarán Kel Mitchell de Kenan and Kel y James Van Der Beek de Dawson’s Creek.

Estos tres nombres se suman a los ya confirmados Ally Brooke de Fifth Harmony, el icono de la NFL, Ray Lewis; la ex estrella de la NBA, Lamar Odom, y el ex secretario de prensa de Donald Trump, Sean Spicer (nop, no es un chiste).

Los concursantes estrictamente han comenzado a entrenar para la nueva serie del programa de la BBC, y también se han reunido con sus compañeros de baile. Pero, si vieron Queer Eye, saben que Karamo no necesita tanta práctica para deslumbrar al jurado y al público. Es más, ya demostró algo de lo que puede hacer en Lip Sync Battle: