Uno por uno, TODOS los personajes principales de la serie juntos en un ranking, del peor al mejor – Stranger Things

A pocas semanas que Netflix estrene en su plataforma la tercera temporada de Stranger Things no podemos estar más ansiosos: queremos volver a verlos a ellos, Eleven , Mike , Dustin , Lucas y Will en nuevas aventuras.

12 . Billy

El chico malo, el nuevo en la ciudad, por el que todas mueren. Seamos sinceros: su personaje no tiene una gran relevancia en la historia, y de no ser por su llamativa forma de actuar, ni siquiera sería recordado. Además, no olvidemos la golpiza que le dio a Steve uno de los favoritos de la serie…

11 . Nancy

10 . Will

Ok, desde aquí se comienza a poner complicado esto del ranking. Sabemos que gracias a que Will se haya extraviado en la primera temporada pudimos conocer esta gran historia, pero fuera de eso el personaje llega incluso a ser odioso a comparación de los otros miembros de la pandilla.

9 . Max

La chica nueva del grupo en un principio no se ganó la confianza de Mike , y aunque terminó reivindicándose ayudando a los muchachos en todo momento y saliendo con Lucas , no podemos negar que en muchas ocasiones su personaje parecía demasiado forzado.

8 . Lucas

7 . Jonathan

6 . Eleven

Tal vez a muchos no les gustará la posición que le damos a Eleven , pero debemos admitir que a pesar de ser “la manzana de la discordia” y tener excelentes momentos usando sus poderes, este personaje no termina de ser del todo querido por el público.

5 . Jefe Hopper

4 . Mike

3 . Dustin

2 . Steve

1 . Joyce

No hay nadie que pueda ocupar el primer lugar si no es Joyce. Nuestra queridísima Winona Ryder como la mamá de Will hace que este personaje brille con luz propia. Las escenas que nos regala desde la primera temporada son dignas de la tan aclamada actriz; muchas de ellas son de las más recordadas en la serie. Ah, y no olvidemos una de sus mayores virtudes: dar todo por sus hijos cuando más la necesitan.