Uno por uno, TODOS los temas musicales que suenan en la excelente tercera temporada – Stranger Things

#AmarlaPorSiempre. Sí, señoras y señores, Stranger Things ha vuelto, ¡y cómo! La temporada más reciente del show estrella de Netflix se lleva a cabo durante el verano norteamericano de 1985. Han pasado meses desde que Eleven cerró la puerta del Upside Down, pero el Mind Flayer no fue completamente exterminado. También hay una nueva amenaza en Hawkins cuando un equipo de rusos llega a usar la conexión de la ciudad con el otro mundo. Por supuesto, la mayoría de los residentes se distraen con las festividades del 4 de Julio, poniendo nuevamente en peligro a nuestros jóvenes héroes.

Como siempre Stranger Things nos escribió y entregó una carta de amor a la década de 1980 y, por lo tanto, nos regaló canciones clásicas y geniales. Aquí les dejamos la lista completa de las canciones de la presente temporada de Strangers Things, capítulo por capítulo.

PD: no se preocupen, NO HAY SPOILERS, no vamos a decirles NADA en relación a qué momento ilustran estas melodías. ¡Queremos que TODOS vean esta excelente factura de Netflix el fin de semana!