USA Network ordenó una producción de los hermanos Franco

USA Network ha dado una orden piloto a Masters of Doom, un drama basado en el libro de David Kushner. El piloto tendrá a Dave y James Franco como productores ejecutivos.

Escrito y producido por Tom Bissell (Gears of War), Masters of Doom es la historia de dos genios informáticos en un rincón oscuro de Estados Unidos que, junto con un grupo de inadaptados, creó uno de los mayores éxitos de franquicia de los años 90, el videojuego Doom. John Carmack y John Romero eran mejores amigos que se convirtieron en rivales, ya que crearon un imperio de videojuegos y transformaron la cultura pop para siempre.

Bissell es un escritor de las franquicias de videojuegos Gears of War, Battlefield y Uncharted y autor de nueve libros, incluido Extra Lives: Why Video Games Matter. También es coautor del bestseller The Disaster Artist: My Life Inside The Room.

Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Jeremy Bell son productores ejecutivos por parte de The Gotham Group; junto con James Franco, Dave Franco, Vince Jolivette y Elizabeth Haggard de Ramona Films; además, DJ Goldberg de The Gotham Group actuará como co-productor ejecutivo.