El final de Orange Is the New Black afortunadamente no fue el final de Uzo Aduba, una de las actrices más talentosas de la mencionada serie de Netflix. Esta actriz se ha sumado al elenco de la cuarta temporada de Fargo.

Ella interpretará a Zelmare Roulette, personaje del cual no se tiene más detalles debido a que aún se encuentran bajo resguardo. Aduba compartirá crédito en pantalla con Chris Rock, Ben Whishaw, Jack Huston, Jason Schwartzman, Corey Hendrix, Matthew Elam, Jessie Buckley, Salvatore Esposito, Andrew Bird, Jeremie Harris, Gaetano Bruno, Anji White, Francesco Acquaroli E’myri Crutchfield y Amber Midthunder.

La nueva entrega se situará en la ciudad de Kansas, Missouri en la década de los ’50s donde dos grupos criminales: italianos y afroamericanos, ambas familias han intercambiado a sus hijos más pequeños para vivir en “paz”. Todo esto mientras huyen de Jim Crow South.