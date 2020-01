Vadhir Derbez protagonizará una película de terror en EE.UU.

Siguiendo los pasos de su padre, el joven actor mexicano Vadhir Derbez (How to Be a Latin Lover, Sense8) sigue abriéndose una carrera en Hollywood y un nuevo proyecto ha llegado a su vida.

De acuerdo a lo reportado por Deadline, el segundo hijo de Eugenio Derbez co-protagonizará la cinta de terror The Seventh Day junto a Guy Pierce (Memento, L.A. Confidential). La historia está escrita y dirigida por Justin P. Lange, quien en 2018 nos presentó The Dark, su primer largometraje.

La historia es descrita como “Training Day conoce a The Exorcist” debido a que nos contará el viaje de un exorcista renombrado junto a un nuevo sacerdote que comienza su entrenamiento de exorcismo. Las barreras entre el bien y el mal, entre la Tierra y el Infierno se desdibujarán a medida que avance la preparación.