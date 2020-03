Vanessa Hudgens se une a la diversidad de The Sims 4

Si juegan The Sims 4 y además son fans de Vanessa Hudgens, es momento de unirse a la celebración de 20 aniversario del famoso simulador de vida.

Y no, no hablamos de aquella supuesta película de Los Sims que se rumoraba en 2008. La estrella de High School Musical, Sucker Punch y Spring Breakers participa en una campaña de celebración Play With Life de Electronic Arts, donde no sólo se celebra el vigésimo aniversario de la franquicia, sino la forma en la que, al igual que ella, Los Sims han “desafiado al status quo” con apertura completa a la diversidad desde su lanzamiento (mucho antes de que fuera tendencia).