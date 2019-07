Vanessa Kirby podría ser Catwoman

En un proceso de selección similar al que llevó a Robert Pattinson a ser contratado para la joven versión del Murciélago en The Batman, es posible que pronto se confirme la actriz que encarnará a Catwoman.

Según Geeks Worldwide, la actriz británica Vanessa Kirby (Hobbs and Shaw, The Crown, Misión imposible: Repercusión) está entre las posibles actrices que Matt Reeves quiere para interpretar a Gatúbela en The Batman, aunque por el momento no han iniciado charlas con ella. Incluso pronostican que pronto se revelarán más nombres de actrices, candidatas para el papel.

Hasta ahora esto solamente es un rumor, pero hay que tener en cuenta que el poco conocido sitio acertó recientemente al informar primero que Nicholas Hoult estaba entre los candidatos para el rol de Bruce Wayne.

The Batman se estrenará el junio de 2021.