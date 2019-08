Vaulter – Succession

Cuando escribí el recap pasado, lo único que me asustaba era lo que vimos en el final de este episodio. HBO acaba de confirmar que esta gran serie tendrá una tercera temporada y eso es algo muy bueno. En el episodio de esta semana, mi peor pesadilla se hizo realidad y Kendall se sentó cerca de papá. Nosotros sabemos lo que Logan representa y como vimos en este capítulo, el que Shiv sea mujer, es algo que a él le molesta. Entonces, cuando comenzó Succession nosotros vimos a un hombre de negocios que estaba mal, pero que sabía que si algo pasaba, tenía a Ken para que tome control del imperio que había construído. El tema es que la ambición de Kendall lo tiró al banco de suplentes y para los soldados de Shiv, eso era una fiesta. Todos sabemos quién es la persona más capaz en esta familia y aunque Kendall es muy bueno en su trabajo, no tiene estabilidad emocional y hace que la respuesta a todos los problemas sea Shiv.

Esto es claramente un problema para Shiv, no sólo porque estaba por conseguir lo que más quería en su vida, que su padre la considere, sino que dejó la posibilidad de ser Jefa de Gabinete del que podría ser el futuro presidente de los Estados Unidos por él. Cuando ella lo llamó para decirle que estaba a bordo, su padre no emitió ningún tipo de reacción positiva, estaba viendo como su hijo resurgía y nada le importó. Obviamente, ella va a seguir yendo, va a exigir que se le de lo que se le prometió, pero en la primera de cambio, me asusta mucho la reacción que pueda tener. Ella es la más inteligente, es la que logró salir, pero es además también la que siempre quiso ser observada. El ser mujer, a ella le complicó mucho su vida con los Roy, pero su padre siempre quiso que sus hijos hereden esto, pero ella es mujer y tuvo que hacer el triple de trabajo, esperar que uno sea un idiota, que el otro mate a alguien y que su gemelo sea un irresponsable para que la miren. Ahora que está ahí arriba y que dejó todo por la empresa, más le va a doler cuando Kendall haga dos cosas bien y le saque todo.

Antes de pasar al otro hijo que importa, quiero hablar unos minutos de Tom. A nosotros siempre nos divirtió mucho la cantidad de bullying que le hacen y cómo siempre se lo pasan por arriba. No sólo eso, sino que también amamos verlo creyendo que es un Roy, haciéndole a Greg lo que le hacen a él todos los días y más. Pero ¿cómo le puede entrar en la cabeza que Logan lo nombre sucesor? En ninguna de las posibilidades que vio Doctor Strange Tom se hace cargo de esta empresa. Jamás. Entonces me parece un poco adorable y me da mucha lástima la cara de él cuando se enteró lo de Shiv porque siento que realmente creía que él podría ser el rey del mundo en el futuro y todos sabemos que no. Ya sé que hasta a Roman se le pasó por la cabeza eso, pero estoy segurisimo que Logan ve al esposo de su hija como un muñeco de torta al cual hay quedarle algunas cositas para que esté feliz y no moleste. ¿CEO? Jamás.

Bueno, para cerrar con el recap de hoy vamos a hablar un poco de Roman y aunque me pareció siempre un estúpido que no sabía dónde estaba parado, lo que hizo en Vaulter fue muy bueno. Mientras que lo veíamos a Kendall leyendo, leyendo y leyendo, Roman se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en la empresa. Nosotros habíamos visto a Lawrence queriendo esconder cosas pero luego del pitch de Ken, parecía que la cosa se podía salvar. A todo esto Roman lo respondió con su estilo y dijo que tenían que matarlos a todos básicamente, cosa que Logan apoyó y Kendall ejecutó. No sabemos si lo hizo para hacer lo opuesto a Ken, pero escuchó a Roman y resultó tener razón. Entonces, podemos decir que quizás sus métodos no son los mejores pero los vimos trabajando juntos a los dos y funcionan muy bien por lo diferentes que son. A Roman le asustó el haber tomado una decisión y en dos segundos ya se veía cómo el reemplazo de Logan. Obviamente, esto no va a pasar porque tendrían que morir todos sus hijos para eso, pero estuvo muy bien esta semana y hay que aceptarlo.