¿Veremos a Ahsoka Tano en El ascenso de Skywalker?

Cuando Sora News preguntó sobre esto de forma directa a JJ Abrams, el director respondió: “Mmm… Ahsoka, ¿no? Bueno creo que probablemente deberán ver muy de cerca lo que pasa en The Rise of Skywalker “.

Pero de entre todos esos personajes, es el de la poderosa Ahsoka Tano –padawan disidente de Anakin Skywalker en Clone Wars – la que más nos emociona y llama la atención, sobre todo al saber que fue la gran ausente en al menos 6 películas de la saga Star Wars . ¿Veremos a la poderosa togruta en Star Wars: The Rise of Skywalker ?

Sin duda alguna será un deleite no parpadear ni un instante durante The Rise of Skywalker este 19 de diciembre, asombrándonos con ese cameo de Ahsoka Tano, quien muchos fans de hueso colorado consideran que debió de haber sido el personaje central de esta última trilogía, y no la prefabricada Rey.