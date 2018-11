Verónica Castro ya no participará en la segunda temporada – La Casa de las Flores

¡Malas noticias para todos los fans de La Casa de las Flores, y en especial para los de Verónica Castro! La reina de las telenovelas mexicanas en los ’80s no participará en la segunda temporada de la serie de Netflix y así lo declaró ella el día de ayer en el programa de espectáculos mexicano, Ventaneando.

En entrevista telefónica, Verónica Castro habló sobre el interés de Manolo Caro, creador de la serie, en tener al personaje de Virginia de la Mora en algunos episodios y contar con la narración de la actriz para el resto de la temporada, tal como ocurrió durante su primera temporada con el personaje de Claudette Maillé (Roberta Sánchez).

La ahora exprotagonista de La Casa de las Flores declaró que esta no es una propuesta que le interesa y ha decidido no seguir más, dejando claro que su decisión es inamovible. Aunque Caro ha buscado integrarla en el proyecto, ella no quiere atrasar más el proceso de creación y añadió que más adelante podría volver a trabajar con él y con Netflix en otro proyecto sin mayor problema.