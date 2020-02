ViacomCBS lanza su nueva plataforma de streaming gratuita en América Latina

En el medio de toda esta guerra de servicios audiovisuales, se suma uno más que estará disponible en los países de habla hispana con una oferta inicial de 24 canales.

El servicio, titulado Pluto TV, incluye publicidad y podrá verse a través de su aplicación en los celulares, tablets, smart tv, su página de Internet o a través de los servicios de cable pagos, con los que están cerrando acuerdos. Su fecha de lanzamiento será a fines de marzo y brindará contenido que podrá ser visto varios meses después de estrenarse en los servicios pagos.

Pluto TV, que Viacom adquirió a principios de 2019, alcanzó en Estados Unidos los 20 millones de usuarios mensuales y gran parte de ellos los sumó en los últimos 10 meses. Allí ofrece contenidos de 250 canales y se espera que en América Latina lleguen a los 80/100 canales a fin de año.

La oferta incluirá contenido on demand y canales de novelas, programas infantiles, documentales, cocina, series y realities, además de producciones cinematográficas de estudios muy reconocidos como Paramount Pictures. Con este lanzamiento, Viacom apunta a atraer a los usuarios que no pueden pagar por los contenidos de otras plataformas de streaming que ya se encuentran en la región, como Netflix, HBO GO, Prime Video y demás.