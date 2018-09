Viaja junto a Sean Penn al planeta rojo – The First

Uno de los grandes estrenos del mes ha sido The First, la serie protagonizada por Sean Penn que narra la primera misión de colonización a Marte. Situada en un futuro no muy lejano, la apuesta de Hulu presenta un drama atrapante que se aleja de la ciencia ficción y las clásicas producciones espaciales para sumergirse en los conflictos familiares, las experiencias límite y las responsabilidades que plantea el liderazgo. Todo comienza cuando la NASA se encuentra a punto de lanzar la nave con los astronautas que serán los primeros colonos del planeta rojo. Su comandante, Tom Hagerty (Penn) ha sido reemplazado meses antes y tras atravesar la dolorosa muerte de su esposa y la recuperación de su hija adicta. Apenas unos minutos después del emocionante despegue, la nave espacial explota, perdiéndose la vida de todos los tripulantes. La presidenta de la NASA debe lidiar no solo con la angustia de los familiares sino con los representantes del Gobierno de los Estados Unidos, que se muestran reacios a continuar invirtiendo en el proyecto de colonización a Marte. Mientras la Tierra parece volverse un lugar cada vez menos habitable, los científicos de la agencia gubernamental trabajan contra reloj para lograr una segunda oportunidad y completar la misión.

Photo by: Paul Schiraldi/Hulu.

A través de sus 8 episodios, la serie desarrollada por Beau Willimon (el creador de House of Cards) muestra los miedos, las inquietudes y las aspiraciones de la nueva tripulación de astronautas elegidos para llevar a cabo la campaña a Marte. Luego del trágico accidente que acabó con la vida del primer equipo, el experimentado astronauta Tom Hagerty es convocado nuevamente para liderar la misión. La relación distante de Tom con su hija Denise (Anna Jacoby-Heron) y las heridas abiertas que ha dejado el suicidio de su esposa, son más que suficientes para que este científico que ha pisado la Luna se replantee si el camino a seguir es el correcto. El drama de la familia Hagerty mueve gran parte de la trama de esta temporada. El quinto episodio, casi integramente compuesto de flashbacks y dedicado a recopilar las escenas de la vida matrimonial de Tom y la fallecida Diane, resulta tan interesante como desgarrador y revela las razones por las cuales Denise no puede dejar de culpabilizar a su padre por la decisión fatal de Diane.

Además del drama familiar de Tom, la historia otorga un importante lugar a las diversas realidades de los otros cuatro astronautas. Tal es el caso de la exitosa geóloga Sadie Hewitt (Hannah Ware), quien tiene una vasta experiencia en las tierras antárticas pero que nunca ha viajado al espacio. Ella debe soportar una mayor presión que sus otros compañeros, puesto que si no supera la fase de preparación, no podrá viajar y habrá desperdiciado dos años de su carrera. Como si fuera poco, la relación con su pareja esta a punto de fracturarse cuando éste se entera que Sadie no está dispuesta a tener un hijo en este momento. Por otro lado, también se encuentra la ex soldado Kayla Price (LisaGay Hamilton), quien era líder del grupo hasta que fue removida por Tom. A pesar de su extraordinaria reputación, Kayla siente que parte de las razones de haber sido reemplazada en el puesto se debe a su condición de afroamericana y homosexual. Price cree firmemente que Sadie puede lograr su objetivo y unirse al equipo, algo con lo que Tom no está de acuerdo y esto genera un fuerte conflicto entre ambos personajes.