Victoria Pedretti protagonizará la segunda temporada – The Haunting of Hill House

The Haunting of Bly Manor tendrá a la actriz que interpretó a Nell en Hill House, encabezando la nueva entrega.

The Haunting of Bly Manor está inspirada en la novela de horror gótico psicológico de Henry James, The Turn of the Screw, que se desarrolla casi en su totalidad en una antigua mansión rural. Allí, dos jóvenes huérfanos son atendidos por una institutriz joven por la que se narra la mayor parte de la historia.

Según Deadline, en esta ocasión Victoria Pedretti interpretará a la institutriz de la mansión, Dani.

Victoria se suma a Mike Flanagan, como las estrellas de Hill House que regresarán para la temporada 2 de la serie de Netflix