Video Calling All Wizards del juego Harry Potter: Wizards Unite

¿Listos para el videojuego que podría conquistarlo todo, desde Pokémon GO! , potterheads?

La sinopsis de Harry Potter: Wizards Unite describe:

“Después de varias vistas de unas Nimbus 2000s sin jinete volando a través de Australia y de un Niffler confundido robando monedas de oro en un arcade, nuevos incidentes clasificados de actividades mágicas caóticas aparecen con mayor frecuencia a través del mundo Muggle”.

Como saben, Niantic, Inc. son los desarrolladores de Pokémon GO!, por lo que no es difícil entender cómo será la mecánica de este juego de realidad aumentada, esta vez basado en el mágico mundo de Harry Potter.

Todavía no hay una fecha específica de estreno (que ocurrirá en 2019), pero si estás interesado en “responder al llamado”, puedes hacer un pre registro en Google Play o Galaxy Store para Android (al parecer todavía no es posible en iOS).