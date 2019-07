Video con el tema musical del anime Hello World

Este es el nuevo trailer de Hello World :

Pues bien, en conjunto con los estudios Graphinica llevarán a cines japoneses la película animada Hello World el próximo 20 de septiembre, y por los clips que han revelado estas semanas, esta historia de romance y hechos insólitos promete bastante.

Y aquí tienen un breve teaser con el tema musical principal “Yesterday”, interpretado por Official HiGE DANdism y Shin Sekai (New World) by OKAMOTO’S: