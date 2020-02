VIDEO: Detrás de los FX en El ascenso de Skywalker

Hay fuertes candidatos para ganar el Oscar a mejores efectos visuales este año (y seguramente ganará 1917). Pero no cabe duda que la saga Star Wars siempre da cátedra de asombrosos FX y este breve video lo demuestra.

Lucasfilm reveló un video de 4 minutos de su serie ILM Behind the Magic, donde entre otras revelaciones asombrosas, se ve un par de formas en las que los estudios “resucitaron” a la entrañable Carrie Fisher para su última interpretación como Leia Organa en Star Wars: The Rise of Skywalker.