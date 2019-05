Video musical del anime Children of the Sea

Hay mucha expectativa por el estreno de la adaptación del manga Children of the Sea (Kaiju no Kodomo) como película anime, la cual se estrenará el 7 de junio en Japón, y aquí hay una buena razón para entusiasmarse más.

Se trata de “Ghost of the Sea”, la canción oficial de Children of the Sea, la cual se estrenó esta semana en Japón junto con un hermoso video musical que muestra varias escenas inéditas del anime: