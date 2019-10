Video y detalles sobre la beta cerrada de A Hero Nobody Knows – One-Punch Man

Bandai Namco reveló mediante un nuevo video que la beta cerrada para las pruebas del videojuego One Punch Man: A Hero Nobody Knows iniciarán en breve:

Además de explicar algunos detalles relacionados con la fase beta, el vide reveló la canción “Freaking Out” del grupo JAM Project, quienes interpretarán el tema principal del videojuego, así como lo han hecho con las temporadas del anime.